高級感のあるデザインホンダの軽自動車、『Nシリーズ』にラインナップされる『N-ONE』。そのFWDモデルをベースとするBEVとして誕生したのが『N-ONE e:』だ。【画像】誰もが軽自動車に対する認識を大きく変える！『ホンダN-ONE e:』全59枚N-ONE e:には『e:L』（価格319万8800円）と『e:G』（同269万9400円）の2グレードが用意されており、大きな違いはLが普通充電ポートに加えて急速充電ポートを標準で装備するのに対して、Gでは