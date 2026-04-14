4月14日（現地時間13日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのラストとなる第25週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。 7日から13日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからはロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズ（通算70度目）、イースタン・カンファレンスではトロント