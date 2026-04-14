今季最終週の週間MVPにレイカーズのレブロン、ラプターズのイングラムが選出

4月14日（現地時間13日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのラストとなる第25週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

7日から13日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからはロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズ（通算70度目）、イースタン・カンファレンスではトロント・ラプターズのブランドン・イングラム（通算5度目）となった。



NBA Players of the Week for Week 25.

West: LeBron James (@Lakers)

East: Brandon Ingram (@Raptors) pic.twitter.com/zr8hz3JDfi

- NBA (@NBA) April 13, 2026

2025年2月以来の週間MVPとなったレブロンは、期間中に3試合へ出場して平均24.0得点6.0リバウンド9.7アシスト3.0スティールにフィールドゴール成功率56.3パーセント、3ポイントシュート成功率50.0パーセントを残し、レイカーズを3戦全勝へけん引。

一方のイングラムは、2023年3月以来、約3年ぶりの選出。最終週を3勝1敗で終えたラプターズで、平均25.5得点6.5リバウンド4.5アシストにフィールドゴール成功率57.8パーセント、3ポイント成功率53.3パーセントをたたき出した。

レギュラーシーズン全82試合を終えて、レブロン擁するレイカーズはウェスト4位の53勝29敗、イングラムが所属するラプターズはイースト5位の46勝36敗を残し、どちらも「NBAプレーオフ2026」へ出場する。第25週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第25週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）



ケビン・デュラント（ロケッツ）



アメン・トンプソン（ロケッツ）



テレンス・シャノンJr.（ウルブズ）

・イースタン・カンファレンス



パオロ・バンケロ（マジック）



ジェイレン・ブランソン（ニックス）



カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）



ジェイレン・デューレン（ピストンズ）

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