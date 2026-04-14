今季最終週の週間MVPにレイカーズのレブロン、ラプターズのイングラムが選出
4月14日（現地時間13日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのラストとなる第25週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。
7日から13日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからはロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズ（通算70度目）、イースタン・カンファレンスではトロント・ラプターズのブランドン・イングラム（通算5度目）となった。
NBA Players of the Week for Week 25.
West: LeBron James (@Lakers)
East: Brandon Ingram (@Raptors) pic.twitter.com/zr8hz3JDfi
- NBA (@NBA) April 13, 2026
2025年2月以来の週間MVPとなったレブロンは、期間中に3試合へ出場して平均24.0得点6.0リバウンド9.7アシスト3.0スティールにフィールドゴール成功率56.3パーセント、3ポイントシュート成功率50.0パーセントを残し、レイカーズを3戦全勝へけん引。
一方のイングラムは、2023年3月以来、約3年ぶりの選出。最終週を3勝1敗で終えたラプターズで、平均25.5得点6.5リバウンド4.5アシストにフィールドゴール成功率57.8パーセント、3ポイント成功率53.3パーセントをたたき出した。
レギュラーシーズン全82試合を終えて、レブロン擁するレイカーズはウェスト4位の53勝29敗、イングラムが所属するラプターズはイースト5位の46勝36敗を残し、どちらも「NBAプレーオフ2026」へ出場する。第25週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。
◆■2025－26シーズン第25週の週間MVP候補に挙がった選手たち
・ウェスタン・カンファレンス
デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）
ケビン・デュラント（ロケッツ）
アメン・トンプソン（ロケッツ）
テレンス・シャノンJr.（ウルブズ）
・イースタン・カンファレンス
パオロ・バンケロ（マジック）
ジェイレン・ブランソン（ニックス）
カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）
ジェイレン・デューレン（ピストンズ）
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