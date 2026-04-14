アーセナルはプレミアリーグ第32節ボーンマス戦で、1-2と痛恨の敗戦を喫した。首位ではあるが勝ち点は70のまま。2位マンチェスター・シティはチェルシーに勝利し勝ち点を64まで伸ばしている。ボーンマス戦では、アーセナルは相手のハイプレスに苦戦しボールロストを繰り返した。ポゼッション率は52.4%と一応上回ってはいるものの、ボールを握って支配したとは言えなかった。ボーンマスはハイプレスを操ることに長けたチームで、ア