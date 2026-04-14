開催：2026.4.14 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 9 - 7 [Dバックス] MLBの試合が14日に行われ、オリオールパークでオリオールズとDバックスが対戦した。 オリオールズの先発投手はディーン・クレマー、対するDバックスの先発投手はライン・ネルソンで試合は開始した。 1回表、1番 ケテル・マルテ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでDバ