開催：2026.4.14

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 9 - 7 [Dバックス]

MLBの試合が14日に行われ、オリオールパークでオリオールズとDバックスが対戦した。

オリオールズの先発投手はディーン・クレマー、対するDバックスの先発投手はライン・ネルソンで試合は開始した。

1回表、1番 ケテル・マルテ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでDバックス得点 BAL 0-1 ARI

3回表、1番 ケテル・マルテ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでDバックス得点 BAL 0-2 ARI

3回裏、1番 ガナー・ヘンダーソン 2球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 1-2 ARI

4回表、7番 ノーラン・アレナド 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでDバックス得点 BAL 1-4 ARI

6回表、7番 ノーラン・アレナド 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでDバックス得点 BAL 1-7 ARI

6回裏、6番 レオディ・タベラス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 2-7 ARI、8番 ジェレマイア・ジャクソン 2球目を打ってレフトスタンドへの満塁ホームランでオリオールズ得点 BAL 6-7 ARI

7回裏、3番 ピート・アロンソ 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 8-7 ARI

8回裏、8番 ジェレマイア・ジャクソン 2球目を打ってセンターへのホームランでオリオールズ得点 BAL 9-7 ARI

試合は9対7でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのアルバート・スアレスで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はDバックスのホナタン・ロアイシガで、ここまで0勝1敗1S。オリオールズのヘルズリーにセーブがつき、0勝1敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-14 10:30:21 更新