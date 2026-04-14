不二製油は13日、植物性ダシ製品「MIRADashi(ミラダシ)」シリーズから、エビタイプを新発売した。動物性原料や香料を使わずに、エビのような風味を実現した。「植物性原料のみで設計することで原料供給の安定性と風味品質を両立し、加工食品や高付加価値メニューの風味づくりから甲殻類のアレルギーを含まない商品まで幅広く活用できる」(同社)と訴求する。製品形態は5kg ピロー包材で、飲食店での調理などに扱いやすい250gパウチ