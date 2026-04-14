暗い夜道では安全グッズがあると安心ですよね。ただ、「いかにも」といったデザインが多いのが難点…。そんな中ダイソーで、ファッション性を損なわないカラーのシンプルな反射ラベルを発見。見た目を妥協せず安全対策がしたいという方におすすめです！シールタイプで使いやすく、水濡れOKでタフですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：貼って洗える反射ラベル（パステル・オーロラ系）価格：￥110（税込）販売ショップ