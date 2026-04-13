ハワイ発の本格イタリアン「IL LUPINO PRIME(イル・ルピーノ・プライム)」は、4月15日(水)よりハッピーアワーをリニューアル。内容を一新し生まれ変わる。リニューアルポイント「IL LUPINO PRIME」のハッピーアワーはリニューアルに伴い、提供時間を従来の15:00〜17:00から18:00(L.O.)までに延長し、よりゆったりと楽しめるように。また、これまでバーカウンター中心だったハッピーアワーが、ソファ席を備えたテラス席でも利用可能