【東京都港区】テラス席でも利用可能に！「IL LUPINO PRIME」のハッピーアワーがリニューアル



ハワイ発の本格イタリアン「IL LUPINO PRIME(イル・ルピーノ・プライム)」は、4月15日(水)よりハッピーアワーをリニューアル。内容を一新し生まれ変わる。

リニューアルポイント

「IL LUPINO PRIME」のハッピーアワーはリニューアルに伴い、提供時間を従来の15:00〜17:00から18:00(L.O.)までに延長し、よりゆったりと楽しめるように。



また、これまでバーカウンター中心だったハッピーアワーが、ソファ席を備えたテラス席でも利用可能になる。

バーエリアのフードメニューも刷新し、ハッピーアワー限定でUSDA PRIMEビーフのタリアータや、ランチタイムに人気のハンバーガーをミニサイズで楽しめるメニューが新登場。

更に、2名で利用できるお得なハッピーアワープランも新たに登場し、夕食前のひとときを華やかに彩ってくれる。

開放的なテラスでの上質なハッピーアワー

リニューアルに伴い、バーカウンターに加え、ゆったりとしたソファを備えたテラス席でもハッピーアワーを楽しめるようになる。

これからの季節、やわらかな陽光と心地よい風に包まれるテラスは、日常を忘れてリフレッシュできる特等席に。ペットの同伴OKなので、散歩の合間に愛犬と一緒に過ごすこともできる。

ハッピーアワー概要

ハッピーアワーの実施時間は15:00〜18:00(L.O.)。実施場所はバーカウンター、テラス席(ペット同伴可)。但し、雨天の場合はバーカウンターのみ。

ドリンクは、対象商品が通常価格より半額に。対象商品は生ビール、ボトルビール各種、スパークリングワイン赤・白、ハイボール、ジントニック、マティーニその他だ。

フードはハッピーアワー限定のUSDA PRIMEビーフのタリアータやスライダーの他、バーエリアメニューも用意。ハッピーアワープランはフレンチフライ・オリーブ・生ハム＆サラミ＋ドリンク2杯(2名用)となっている。

なお、ハッピーアワーの席の事前予約は不可。席の空き状況については電話で問い合わせを。

ハッピーアワー限定新メニュー



ハッピーアワー限定バーバイト新メニューを紹介すると、USDA PRIMEビーフのタリアータ 150gは8,000円。肉本来の旨みを引き出すように焼き上げたUSDA PRIMEビーフを、しっとりとしたタリアータで味わえる。マッシュポテトと、野菜の旨みが凝縮したカポナータを添えた一皿だ。



USDA PRIMEビーフのスライダー 2ピースは2,200円。ランチメニューでも人気のハンバーガーを、ハッピーアワー限定でミニサイズにアレンジした、軽やかに楽しめる2ピースセット。なお、価格は共に税込、サービス料別途となっている。

ハッピーアワープランについて



2名用のハッピーアワープランは4,000円(税込)で、内容はフレンチフライ・オリーブ・生ハムとサラミとドリンク2杯セット。

4⽉15⽇(水)より提供開始となり、提供時間は15:00〜18:00(L.O.)、18:00以降は通常価格となる。提供場所はバーカウンター・エントランス側テラス席。

なお、掲載写真は単品のガーリックシュリンプを追加している他、サービス料10％が別途かかる。同セットは2名用で、追加で飲み物を注文する場合は、ハッピーアワーメニューより選ぶこと。

イル・ルピーノ・プライム紹介

[caption id="attachment_1583427" align="aligncenter" width="600"] メインダイニング[/caption]

「IL LUPINO PRIME」は、ウルフギャング・ズウィナー氏が、息子のピーター・ズウィナー氏と手がける本格イタリアントラットリア＆バー。同ブランドの厳格な基準をクリアし、ウルフギャング氏が認めた食材のみを使用している。

[caption id="attachment_1583429" align="aligncenter" width="600"] USDA PRIME BEEF T-BONEステーキ[/caption]

全ての肉はアメリカより冷凍せずチルドで空輸し、米国農務省(USDA)が認めた、米国内で流通している肉の2％以下に相当する、希少なプライムグレードの牛肉のTボーンステーキ等を提供。

[caption id="attachment_1583430" align="aligncenter" width="600"] "自家製"パッパルデッレ トリュフクリームソース[/caption]

ハンドメイドのピザやパスタ、シェフ厳選のフレッシュな食材を使用した本格イタリアンはじめ、フレッシュベルーガキャビア、トリュフ等の高級食材も楽しめる。バーテンダーによるオリジナルカクテルや豊富なワインもあり。

[caption id="attachment_1583431" align="aligncenter" width="600"] テラス[/caption]

これまで以上に使いやすく、これからの季節にはテラス席での利用もおすすめな、「IL LUPINO PRIME」のハッピーアワーを楽しんでみては。

■IL LUPINO PRIME

住所：東京都港区北青山3-4-3 ののあおやま2F

営業時間：11:30〜23:30(L.O. 22:30)

定休日：なし

HP：https://illupinojapan.jp

Instagram：https://www.instagram.com/illupinoprime_tokyo

(さえきそうすけ)