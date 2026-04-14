老後資金への不安、家族の事情、そして年齢の壁――。仕事を増やしたくても、新しい挑戦には二の足を踏んでしまう。そんな現実を前にしながら、65歳で生成AIを学び、在宅で稼ぐ力を身につけた女性がいる。ChatGPTやGemini、Adobe Fireflyなど複数のAIを使い分け、画像制作から提案文作成、企業向けの導入支援までこなす彼女の月収は、いまや会社員並み。時給数十円の仕事から抜け出し、人生を大きく変えた「60の手習い」には、シニ