人気YouTuber・平成フラミンゴのNICOさんは4月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」にて、20日から配信開始予定のオリジナルドラマ『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』のポストにツッコミを入れました。【画像】岡田康太＆NICOの“二股疑惑”？「二股されんのしぬwwwwww」同ドラマの公式アカウントは「【緊急予告第二弾】4月13日午前9時公開予定新たに、港区在住Oが女子中高生人気No.1