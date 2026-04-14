「大物カップル爆誕の予感？！」女性YouTuber、“二股疑惑!?”にツッコミ「シルエットの意味ないよねｗ」
人気YouTuber・平成フラミンゴのNICOさんは4月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」にて、20日から配信開始予定のオリジナルドラマ『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』のポストにツッコミを入れました。
【画像】岡田康太＆NICOの“二股疑惑”？
コメントでは「二股されんのしぬwwwwww」「ちゃんと頭チクチクしてるのおもろい笑笑笑」「薄っすらとか無いけど岡ちゃんでしかない。、笑」「岡ちゃんとニコちゃんやないかい」「シルエットの意味ないよねｗｗｗｗｗｗ」「てかこのニコちゃんのフォルムいつの何www」「大物カップル爆誕の予感？！！」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】岡田康太＆NICOの“二股疑惑”？
「二股されんのしぬwwwwww」同ドラマの公式アカウントは「【緊急予告第二弾】4月13日午前9時公開予定 新たに、港区在住Oが女子中高生人気No.1YouTuberと二股疑惑!?」とつづり、画像を投稿。同ドラマに出演するお笑い芸人の岡田康太さんと、NICOさんと思われるシルエットが描かれています。NICOさんはこれを引用し、「岡田やないかい」とツッコミを入れました。
「にこちゃんの演技みれるのうれししゅぎ」また、同ドラマの配信決定を告知するポストを「！！！」と添えて引用したNICOさん。ファンからは「にこちゃんの演技みれるのうれししゅぎ」「おめでとう どんどん夢を叶えていってるすごすぎる」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)