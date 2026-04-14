タレントの佐藤栞里（35）が14日までに自身のインスタグラムを更新。人気女優らとのオフショットを公開した。「夢みたいなひとたちと、夢の国へ！」と書きだした佐藤。女優・上白石萌音や、お笑いコンビ「ミキ」の2人との写真を添えて「『王様のブランチゴールデンSP』のご褒美でカリフォルニア ディズニーランド・リゾートに行ってきました！！」と報告した。「子どもみたいにみんなではしゃいで楽しいねって何度も言い合っ