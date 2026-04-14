将来への備えや資産運用を優先し、生活コストを抑えられる実家を拠点に選択するケースも増えています。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、山梨県南アルプス市在住・38歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実家の状