「しっかりと投資を」38歳男性、コールセンターと執筆業で年収300万円。実家暮らしのワケは？
将来への備えや資産運用を優先し、生活コストを抑えられる実家を拠点に選択するケースも増えています。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、山梨県南アルプス市在住・38歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：コールセンターとライター
在住：山梨県南アルプス市
家族構成：父、母、本人
世帯年収：年収300万円
実家の間取り：一軒家3LDK
交際費：1万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：10万円
貯金総額：700万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「45歳くらい希望」と話しました。
さらに「新NISAが始まっており、しっかりと投資をしていきたいと考えたからです。田舎のほうが自分は生活をしやすいと思ったからです」と話してくれました。
お金に関する悩みでは「特にありません。貯めることが目的になってしまい、今、どうやって使っていこうか悩むくらいです」と続けてくれました。
投資や貯蓄に励む一方で、地方特有の移動の不便さや孤独感に悩む一面も。将来を見据えた資産形成を軸に、自身の望む生活環境とのバランスを模索している状況といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、山梨県南アルプス市在住・38歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：38歳男性
職業：コールセンターとライター
在住：山梨県南アルプス市
家族構成：父、母、本人
世帯年収：年収300万円
実家の間取り：一軒家3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：1万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：10万円
貯金総額：700万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「45歳くらい希望」と話しました。
「新NISAが始まっており、しっかりと投資を」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「お金をしっかりと貯めておき、将来に備えていきたいから」と回答。
さらに「新NISAが始まっており、しっかりと投資をしていきたいと考えたからです。田舎のほうが自分は生活をしやすいと思ったからです」と話してくれました。
「車がないとなかなか移動ができない」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「車がないとなかなか移動ができないことです」とのこと。続いて、「また、旅行がしづらい地域であること。関西地方や九州地方に行きづらいと感じています。人との繋がりが少ないのも苦労しています」と、話してくれました。交通手段が限られる地域では、自家用車が必須なのかもしれません。
お金に関する悩みでは「特にありません。貯めることが目的になってしまい、今、どうやって使っていこうか悩むくらいです」と続けてくれました。
投資や貯蓄に励む一方で、地方特有の移動の不便さや孤独感に悩む一面も。将来を見据えた資産形成を軸に、自身の望む生活環境とのバランスを模索している状況といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)