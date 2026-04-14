勝利に酔うよりも、ファンへの想いが溢れ出た。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月13日の第2試合はTEAM雷電・萩原聖人（連盟）がトップを獲得。終盤に赤・ドラ・裏ドラを全て使った倍満で突き抜けると、オーラスも自らのアガリで締めた。【映像】萩原聖人、全ての人々の思いを集めた歓喜の倍満第1試合は瀬戸熊直樹（連盟）がBEAST X・鈴木大介（連盟）とのトップ争いに惜しくも敗れて2着となるも、＋22.3