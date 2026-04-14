キム・ヘソンの必死さは伝わるが…(C)Getty Images2連勝中だったドジャースは現地時間4月12日、本拠地で行われたレンジャーズ戦に2-5で敗れた。大谷翔平の先頭打者アーチで先制するも、その後は拙攻が目立ち、2得点にとどまった。投手陣も5失点と投打がかみ合わず、カード3連勝とはならなかった。【動画】クセを見抜かれた！？佐々木朗希の投球シーンをチェックこのゲーム前半、ドジャースの悪い流れを象徴するシーンがあった