G1桜花賞はスターアニスがV中央競馬の3歳牝馬クラシック第1戦・G1桜花賞（芝1600メートル）が12日、阪神競馬場で行われた。松山弘平騎手騎乗の1番人気スターアニス（高野）が中団から差し切り、G1連勝を飾った。レース後に松山が発した言葉が競馬ファンの間で話題を呼んでいる。五分のスタートを切ったスターアニス。道中は少し行きたがり、首を上げる仕草も。それでも松山がしっかり押さえ、最後の直線を迎えた。抜群の手応え