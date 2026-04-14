高たんぱくで手軽だからと、サラダチキンだけで食事を済ませていませんか。体に良さそうでも、塩分は意外と多く、ビタミンCや食物繊維は足りません。健康のつもりの“単品習慣”が、栄養の偏りを招く可能性があるのです。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。「サラダチキン」だけの食事はやめるべき脂肪をあまり摂取し