「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）混戦模様が漂う牡馬クラシック第１弾に、レース史上最多タイの３頭出しで臨むのが上原佑紀調教師（３６）＝美浦＝だ。しかも京成杯覇者グリーンエナジー、ホープフルＳ２着フォルテアンジェロ、弥生賞ディープ記念２着ライヒスアドラーといずれも能力の高い馬ばかり。勝てば自身初のＧ１制覇だけでなく、平成生まれ初のクラシック制覇など記録ずくめとなる一戦。若きトレーナーの手腕に注目だ