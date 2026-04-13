基地対策特別委員会の設置を求める決議を賛成少数で否決した逗子市議会＝１３日、逗子市逗子逗子市議会は１３日の臨時会で、在日米軍施設の全面返還に向けた議論などをする基地対策特別委員会を今期は常設しないことを決めた。事実上、廃止となる。１９８０年代には在日米軍池子住宅建設に反対する市民運動が展開されたが、近年は基地問題の関心も薄らぎつつある現状もあり、基地対特別委も半世紀以上の歴史に幕を下ろした。一方