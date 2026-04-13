チーフパイロットはあのリンドバーグ 100周年迎える米航空大手日本にも乗り入れているアメリカの航空大手、アメリカン航空が2026年4月15日に創業100年を迎えます。地域航空ブランド「アメリカン・イーグル」を含めて60以上の国と地域、計350以上の目的地との間で1日当たり数千便を運航しています。【めっちゃ豪華！】これが「世界最古」の流れを汲むアメリカンの「空港ラウンジ」です（写真）ハブ（拠点）空港は、本社が近くに