先週始まった「船の体育館」の解体工事について、香川県の池田知事は、「安全面のリスクを取り除くため進めていかざるを得ない」と述べました。 【この記事の写真をもっとみる】旧香川県立体育館「船の体育館」の解体工事池田知事「進めていかざるを得ない」 香川県は、今月（4月）10日、旧県立体育館、通称「船の体育館」の解体工事に着手しました。体育館は、世界的建築家、丹下健三の設計で、保存を目指す民間の団体が工事