ママさんに捕まると、一気に『ぬいぐるみ』化する「みにら」くん。腕の中で大人しくママさんに構われている姿は「こんなぬいぐるみ欲しい」と思えるほどのかわいらしさ！ でも、ママさんが撫でようとすると、意外な行動に。その行動には「なんで？」「かまって欲しいのか、違うのか(笑)」というコメントが寄せられています。 【動画：周りをウロウロとしていた猫→ママに捕まると、『ぬいぐるみ』のようになって…可愛すぎ