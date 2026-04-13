認知症の中で最も多いアルツハイマー病の啓発キャンペーンが始まり、俳優の風吹ジュンさんが「他人事ではない」と早期受診を呼びかけました。東京都内で13日に開かれたイベントは、認知症の主な原因疾患であるアルツハイマー病への理解を促進しようと、医薬品メーカー・日本イーライリリーが主催しました。啓発活動のアンバサダーに起用された俳優の風吹ジュンさん(73)は「