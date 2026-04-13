愛知県岩倉市のコンビニの店長が、売り上げを自分の口座に入金した疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、派遣社員でファミリーマート岩倉八剱町店の店長・荒海博司容疑者(39)です。荒海容疑者は去年3月から7月にかけて、店の売上金の一部およそ87万円を、店内のATMから自分の口座に入金した業務上横領の疑いが持たれています。店のオーナーが売り上げが減っていることを不審に思い、警察に相談