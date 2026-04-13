四国アイランドリーグプラス高知ファイティングドッグスが、ホーム開幕戦を迎えました。4月11日、高知市の日本トーター野球場で行われた高知ファイティングドッグス対香川オリーブガイナーズのホーム開幕戦。ドッグスは今シーズンからリーグ史上最年少28歳の佐々木斗夢新監督が就任し、選手兼監督としてチームを率います。先発ピッチャーは元日本ハムの齋藤伸