四国アイランドリーグプラス高知ファイティングドッグスが、ホーム開幕戦を迎えました。



4月11日、高知市の日本トーター野球場で行われた高知ファイティングドッグス対香川オリーブガイナーズのホーム開幕戦。

ドッグスは今シーズンからリーグ史上最年少28歳の佐々木斗夢新監督が就任し、選手兼監督としてチームを率います。

先発ピッチャーは元日本ハムの齋藤伸治投手。巧みな投球術で5回無失点と試合を作ります。

好投に応えたい打線はチャンスこそつくるもののあと一本が出ません。





投手陣は3人の継投で香川打線を0点に抑え、0対0のまま9回裏の攻撃へ。打線がつながり、1アウト満塁のサヨナラのチャンス。打席には途中出場のサンフォ・ラシィナ選手。浅いライトフライに3塁ランナー三井佑真選手がタッチアップ。サヨナラ勝ちでホーム開幕戦勝利を飾りました。劇的な幕切れに球場に詰めかけた910人のファンも大興奮。新監督のもと2022年シーズン以来のリーグ優勝へ幸先のいいスタートとなりました。また4月12日行われた愛媛との試合は2-8で敗れました。しかし、今シーズン新加入の元メジャーリーガーデルミス・ガルシア選手が来日初ホームランを放ちました。