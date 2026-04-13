サッカーJリーグです。百年構想リーグ2位の鹿児島ユナイテッドFCは、12日ホームでガイナーレ鳥取に3対1で勝利し、5連勝です。J2・J3の百年構想リーグは後半戦に突入。鹿児島ユナイテッド対ガイナーレ鳥取、J3同士の一戦です。4連勝中のユナイテッドでしたが、前半3分、カウンターから左サイドを崩されると、ゴール前のこぼれ球を押し込まれ、先制を許します。しかし
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