サッカーJリーグです。百年構想リーグ2位の鹿児島ユナイテッドFCは、12日ホームでガイナーレ鳥取に3対1で勝利し、5連勝です。



J2・J3の百年構想リーグは後半戦に突入。鹿児島ユナイテッド対ガイナーレ鳥取、J3同士の一戦です。4連勝中のユナイテッドでしたが、前半3分、カウンターから左サイドを崩されると、ゴール前のこぼれ球を押し込まれ、先制を許します。





しかし、早いうちに追いつきます。前半14分、嵯峨の浮き球のスルーパスに河村が反応。美しい軌道を描くループシュートで同点に追いつきます。（鹿児島ユナイテッドFC・河村慶人選手）「(嵯峨)理久くんから浮き球のパスが来た時に、走りながら周辺視野でキーパーが出てきているのが見えたので、冷静にループでしっかり頭を越して決めることができた」さらに前半43分、ユナイテッドはフリーキックのチャンス。吉尾が蹴ったボールは、そのままゴールに吸い込まれ、ユナイテッドが勝ち越します。（鹿児島ユナイテッドFC・吉尾虹樹選手）「蹴る前に（有田）稜くんが3番の強い選手をブロックすると言ってくれたので、そこを目掛けて蹴ったら入った」そして後半42分、相手のパスをカットした稲葉から途中出場の武！冷静に流し込みリードを広げます。試合は、8試合ぶりに複数得点を挙げたユナイテッドが3対1で勝利。これで5連勝です。（鹿児島ユナイテッドFC・村主博正監督）「開始早々で失点はしたが、ファン・サポーターの皆さんがそこからより応援を強めてくれて選手たちも我慢強い戦いで同点にし、前半終了間際には2点目を取ることができた」ユナイテッドは2位をキープ。首位・宮崎も勝ったため、勝ち点差は4のままです。次節は4月18日。4位・山口とアウェーで対戦します。