ヨーロッパではAIやクラウド、通信など幅広い分野で自国の技術開発を促進するため、アメリカや中国の巨大テクノロジー企業への依存度を減らそうという取り組みが進んでいます。アメリカの政治系ニュースメディア・POLITICOがEUの主要6か国を対象に実施した調査で、ヨーロッパ人の大多数がアメリカや中国のテクノロジー企業に自分のデータを預けることに不安を感じていることが明らかになりました。8 in 10 Europeans don’t t