約3年9ヶ月ぶりに完全体で活動を再開したBTSの絵本が、全国書店にて発売開始となった。【画像】美しいイラストで描くBTSの軌跡！絵本『BTS』中面同書は、世界中で愛されているペンギン・ランダムハウス社の絵本「リトルゴールデンブック・バイオグラフィー」シリーズの一冊『BTS』の日本語版。BTSが歩んできた軌跡が、美しいイラストとともに描かれている。RM、ジン、シュガ、J-HOPE、ジミン、V、ジョングクの7人が、どのよう