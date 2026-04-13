BTSの歩みを描いた絵本が発売 東京ドーム公演にあわせ特製帯版も
約3年9ヶ月ぶりに完全体で活動を再開したBTSの絵本が、全国書店にて発売開始となった。
【画像】美しいイラストで描くBTSの軌跡！絵本『BTS』中面
同書は、世界中で愛されているペンギン・ランダムハウス社の絵本「リトルゴールデンブック・バイオグラフィー」シリーズの一冊『BTS』の日本語版。BTSが歩んできた軌跡が、美しいイラストとともに描かれている。RM、ジン、シュガ、J-HOPE、ジミン、V、ジョングクの7人が、どのようにして世界的スターとなったのか、その道のりをていねいにたどる内容となっている。デビュー初期の一部屋での共同生活から、世界中のスタジアムを満員にするアーティストへと成長していく姿が収められている。
BTSは、4月17日、18日に東京ドームで待望の日本公演を開催する。この2日間限定で、東京ドームシティ セントラルパーク芝生広場にて特製帯版が販売される。特設売場もしくは有隣堂オンラインストアにて購入が可能となる。
■特製帯版 販売スケジュール
日時：
4月17日（金）12：00〜18：30（予定）
4月18日（土）10：30〜19：00（予定）
場所：セントラルパーク芝生広場
※2日間限定で有隣堂オンラインストアでも販売
【画像】美しいイラストで描くBTSの軌跡！絵本『BTS』中面
同書は、世界中で愛されているペンギン・ランダムハウス社の絵本「リトルゴールデンブック・バイオグラフィー」シリーズの一冊『BTS』の日本語版。BTSが歩んできた軌跡が、美しいイラストとともに描かれている。RM、ジン、シュガ、J-HOPE、ジミン、V、ジョングクの7人が、どのようにして世界的スターとなったのか、その道のりをていねいにたどる内容となっている。デビュー初期の一部屋での共同生活から、世界中のスタジアムを満員にするアーティストへと成長していく姿が収められている。
■特製帯版 販売スケジュール
日時：
4月17日（金）12：00〜18：30（予定）
4月18日（土）10：30〜19：00（予定）
場所：セントラルパーク芝生広場
※2日間限定で有隣堂オンラインストアでも販売