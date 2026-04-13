DAISO限定デザインの『ちいかわ』グッズが2026年4月14日（火）から全国のDAISO店舗で順次発売される。 【写真】DAISO限定デザイン『ちいかわ』グッズを見る 『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。今回販売されるグッズはDAISO限定のデザイン。パステルカラーを基調に、キャラクターたちの日常を描いたコレクションとなっている。 ラインナップは「巾着」「