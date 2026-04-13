DAISO限定デザインの『ちいかわ』グッズが2026年4月14日（火）から全国のDAISO店舗で順次発売される。

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『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。今回販売されるグッズはDAISO限定のデザイン。パステルカラーを基調に、キャラクターたちの日常を描いたコレクションとなっている。

ラインナップは「巾着」「ポーチ」「シール」「缶バッジ」「アクリルキーホルダー」「消しゴム」「お弁当カップ」「ストラップ付き名札」「ダイカットフィルムチャック袋」といった、デザイン違い含め全28アイテム。シールや消しゴムなどの文具、アクリルキーホルダーや缶バッジ、チャック袋やおかずカップなど日常生活のさまざまなシーンで使えるアイテムが展開される。

本商品は4月14日より全国のDAISO店舗で順次販売されるほか、4月中にダイソーネットストアでも取り扱い開始予定。

『ちいかわ』は現在、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定。 （文＝リアルサウンド ブック編集部）