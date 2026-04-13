ＮＨＫ広島の「ひるまえ直送便」に出演していたキャスター・出雲あや乃が１３日、自身のインスタグラムを更新し、行政書士に続いて２つめの国家資格を取得していたことを明かした。 【写真】スー女の一面もぴたっとニットにドッキリ 認定試験の結果通知書を手にした画像を掲載。「少し前のこと。２月に消防設備士乙６の試験を受けました」と報告した。「初めて触れる分野でしたが、勉強するのは楽しかったです