サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。この土日の試合前時点のイーストAグループで、ブラウブリッツ秋田は2位。J1経験のあるベガルタ仙台と湘南ベルマーレの間でした。ブラウブリッツは12日は、勝ち点が「1点差」の3位湘南とホームでの上位直接対決。多くのチャンスを作ったものの、「1点」が遠くゴールに結びつけることができませんでした。シーズンの後半に突入した4か月間の