ABS秋田放送

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サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。

この土日の試合前時点のイーストAグループで、ブラウブリッツ秋田は2位。

J1経験のあるベガルタ仙台と湘南ベルマーレの間でした。

ブラウブリッツは12日は、勝ち点が「1点差」の3位湘南とホームでの上位直接対決。

多くのチャンスを作ったものの、「1点」が遠くゴールに結びつけることができませんでした。

シーズンの後半に突入した4か月間の百年構想リーグ。

ブラウブリッツはシーズン前半も効果的だった、ボールを奪ってから鋭く攻める姿をこの日も見せます。

試合を優位に進めながらもゴールを奪えずにいると後半17分。

ロングボールの目測を誤りピンチを招くと。

守り切れずに先制を許しました。

今シーズン9試合中8試合で得点を奪い、結果を出してきたブラウブリッツ。

残された時間でゴールに迫り続けます。

試合を通して相手の倍以上のシュートを放ちましたが、最後までゴールネットを揺らせず。

無得点で、今シーズン2敗目です。

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首位の仙台も勝利をおさめ、ブラウブリッツは3位に後退です。

次もホームでの試合です。

19日日曜日、8位の横浜FCと対戦します。

※4月13日午後6時15分のABS news every.でお伝えします