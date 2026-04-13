サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。



この土日の試合前時点のイーストAグループで、ブラウブリッツ秋田は2位。



J1経験のあるベガルタ仙台と湘南ベルマーレの間でした。



ブラウブリッツは12日は、勝ち点が「1点差」の3位湘南とホームでの上位直接対決。



多くのチャンスを作ったものの、「1点」が遠くゴールに結びつけることができませんでした。





シーズンの後半に突入した4か月間の百年構想リーグ。ブラウブリッツはシーズン前半も効果的だった、ボールを奪ってから鋭く攻める姿をこの日も見せます。試合を優位に進めながらもゴールを奪えずにいると後半17分。ロングボールの目測を誤りピンチを招くと。守り切れずに先制を許しました。今シーズン9試合中8試合で得点を奪い、結果を出してきたブラウブリッツ。残された時間でゴールに迫り続けます。試合を通して相手の倍以上のシュートを放ちましたが、最後までゴールネットを揺らせず。無得点で、今シーズン2敗目です。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢首位の仙台も勝利をおさめ、ブラウブリッツは3位に後退です。次もホームでの試合です。19日日曜日、8位の横浜FCと対戦します。※4月13日午後6時15分のABS news every.でお伝えします