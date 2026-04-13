ロベルト・デ・ゼルビを新監督に迎えた名門トッテナムに、ご意見番が辛辣な言葉を投げかけた。現地４月12日に行なわれたプレミアリーグ第32節で、降格圏の18位に沈むトッテナムは12位のサンダーランドと敵地で対戦。61分にノルディ・ムキエレの得点で先制を許すと、その後の反撃も実らず、０−１で敗れた。デ・ゼルビ体制の初陣を落としたスパーズは、これでリーグ戦14試合未勝利（５分９敗）。残留圏内の17位ウェストハムと