500年の歴史を持つ寺の中に誕生した「寺カフェ」。本格的な和の空間で抹茶や和菓子を楽しめるだけでなく、お墓参りの後に立ち寄る人も多く、静かに過ごせる新たな憩いの場として人気を集めています。 ■万松寺の中にある和カフェ 名古屋市中区・大須商店街にある「万松寺」は、1540年に織田信長の父・信秀が創建しました。 境内に掲げられた看板には「寺カフェ」の文字。奥へ進み、本堂の横を抜けて2階へ上