ジャズの名作を厳選した究極のカタログ・シリーズ〈Everything Jazz〉ECM編のリリース、そしてECMの代表的なピアニストであるキース・ジャレットによる伝説の「ケルン・コンサート」の舞台裏を描いた映画『1975年のケルン・コンサート』が4月10日より公開されることを記念し、小川珈琲 堺町錦店（京都）、OGAWA COFFEE LABORATORY 桜新町（東京）、OGAWA COFFEE LABORATORY 下北沢（東京）にて、「OGAWA COFFEE × Everything Jazz