週明け１３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２．３３ポイント（０．０６％）高の３９８８．５６ポイントと続伸した。中国経済の持ち直し期待が相場を支える流れ。先ごろ公表された国家統計局による景況感指数が上向いたほか、先週発表された物価統計の結果を受け、製造業のデフレ脱却も意識された。３月の中国物価統計では、生産者物価指数（ＰＰＩ）がプラス０．５％に上昇し、３年半ぶりにプラ