13日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数232、値下がり銘柄数328と、値下がりが優勢だった。 個別ではＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、ＶＡＬＵＥＮＥＸ、リファインバースグループ、バリュエンスホールディングスがストップ高。サイフューズ、リアルゲイトは一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイフロンティア、フライヤー、ユニフォームネクスト、バリューゴルフ、パワ&#