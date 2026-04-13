13日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数232、値下がり銘柄数328と、値下がりが優勢だった。



個別ではＴｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、リファインバースグループ<7375>、バリュエンスホールディングス<9270>がストップ高。サイフューズ<4892>、リアルゲイト<5532>は一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイフロンティア<2934>、フライヤー<323A>、ユニフォームネクスト<3566>、バリューゴルフ<3931>、パワーエックス<485A>など10銘柄は年初来高値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ティアンドエスグループ<4055>、ＱＤレーザ<6613>、ＡＣＳＬ<6232>、ビタブリッドジャパン<542A>は値上がり率上位に買われた。



一方、アイドマ・ホールディングス<7373>が一時ストップ安と急落した。情報戦略テクノロジー<155A>、学びエイド<184A>、海帆<3133>、ミラタップ<3187>、フォーライフ<3477>など28銘柄は年初来安値を更新。レナサイエンス<4889>、グローバルセキュリティエキスパート<4417>、アクアライン<6173>、ｔｒｉｐｌａ<5136>、オンデック<7360>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース