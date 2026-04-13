［J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節］川崎 ０−２ 鹿島／４月12日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu４月12日、鹿島アントラーズが川崎フロンターレに敵地で２−０の勝利を飾った一戦で、後半のアディショナルタイムに大きな歓声が起こった。既にベンチに下がっていた樋口雄太や松村優太らが観客を煽ると、大きな拍手に包まれて、鹿島の19番・師岡柊生がレオ・セアラと交代で出場。約１年ぶりに公式戦のピッチに