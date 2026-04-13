鹿島の師岡柊生が大怪我を乗り越えて川崎戦で１年ぶりのピッチに。サポーターの大声援に感謝！
［J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節］川崎 ０−２ 鹿島／４月12日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
４月12日、鹿島アントラーズが川崎フロンターレに敵地で２−０の勝利を飾った一戦で、後半のアディショナルタイムに大きな歓声が起こった。
既にベンチに下がっていた樋口雄太や松村優太らが観客を煽ると、大きな拍手に包まれて、鹿島の19番・師岡柊生がレオ・セアラと交代で出場。約１年ぶりに公式戦のピッチに立ったのだ。
師岡は、昨季のJ１第11節・岡山戦で試合中に負傷。左アキレス腱を断裂し、その後、療養生活を余儀なくされていた。
そんな苦しいリハビリ期間を乗り越え、川崎戦ではゲーム終盤の僅かな時間だったが、シュートまで持ち込むシーンも作るなど、溌剌とした姿を披露した。
試合後に師岡は「とにかく嬉しいですね」と笑みをこぼし、以下のように復帰戦を振り返った。
「ゴール前に行ったらシュートを打つっていうのはあらかじめ決めていたので、打てて良かったですけど、やっぱ決めたかったです」
試合前から師岡の個人チャントが歌われるなど、ファンの声も後押ししてくれたという。
「聞こえていました。なおさら（シュートを）決めたかったですけど、本当にまだこれから。次の試合でもチャンスが来たら決めれるように準備します。これから本当に厳しい戦いが来ると思うんですけど、応援よろしくお願いします」
開幕から10試合を終えたJ１百年構想リーグで首位を走る鹿島に頼もしい戦力が戻ってきた。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
【記事】複数のポジションをこなし１G１A。「途中、ボランチを狙ってたんですけど...」鹿島の鈴木優磨はとことん貪欲「そこも視野に入れていきたい」
４月12日、鹿島アントラーズが川崎フロンターレに敵地で２−０の勝利を飾った一戦で、後半のアディショナルタイムに大きな歓声が起こった。
既にベンチに下がっていた樋口雄太や松村優太らが観客を煽ると、大きな拍手に包まれて、鹿島の19番・師岡柊生がレオ・セアラと交代で出場。約１年ぶりに公式戦のピッチに立ったのだ。
そんな苦しいリハビリ期間を乗り越え、川崎戦ではゲーム終盤の僅かな時間だったが、シュートまで持ち込むシーンも作るなど、溌剌とした姿を披露した。
試合後に師岡は「とにかく嬉しいですね」と笑みをこぼし、以下のように復帰戦を振り返った。
「ゴール前に行ったらシュートを打つっていうのはあらかじめ決めていたので、打てて良かったですけど、やっぱ決めたかったです」
試合前から師岡の個人チャントが歌われるなど、ファンの声も後押ししてくれたという。
「聞こえていました。なおさら（シュートを）決めたかったですけど、本当にまだこれから。次の試合でもチャンスが来たら決めれるように準備します。これから本当に厳しい戦いが来ると思うんですけど、応援よろしくお願いします」
開幕から10試合を終えたJ１百年構想リーグで首位を走る鹿島に頼もしい戦力が戻ってきた。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
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