SNSで投資の勉強会に招待され、投資や入金手続きなどの名目で現金6883万円をだまし取られたとして、上越地方在住の60歳代の男性が特殊詐欺の被害届を警察に出していたことがわかりました。 警察によりますと、この男性は2025年12月にSNSの広告で投資を教える団体を見つけ、代表を名乗る者とSNSでやり取りを始めました。男性は投資の勉強会に招待され、2026年1月には株取引のアプリに投資名目で入金するように指示され、2回に