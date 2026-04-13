元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏（53）が、ラーメン店でライスが先に提供されることへの疑問をX上に書き込み、SNSで波紋を広げている。料理研究家のリュウジさんが「これがお店のルールなら従うべき」と反応する事態になっている。「なぜ、ライスだけ先に出すのか？」発端は、鈴木氏が2026年4月9日に投稿した内容だ。ラーメンとライスをセットで注文すると、ライスが先に提供されたとし、「ラーメン出てくるまで２分ほど。なぜ、