男子ゴルフの今季メジャー初戦「マスターズ」最終日（１２日＝日本時間１３日、ジョージア州オーガスタ・オーガスタナショナルＧＣ＝パー７２）、２０１７年覇者のセルヒオ・ガルシア（４６）が、怒りにまかせてドライバーをぶち壊した。それは２番パー５だった。ティーショットは大きく右に曲がるミスショットとなり、思わず感情が爆発。ヘッドを２度、ティーグラウンドの芝にたたきつけると、まだ怒りが収まらない。近くにあ